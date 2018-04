Barcelona: Periodistas del mundo analizan su increíble eliminación de Champions League [FOTOS]

4.

LUIS FERNANDO ROJO: Periodista. Trabaja en Marca y colabora en el programa Marcador de Radio Marca. Entró en detalles más técnicos: "Para encontrar las razones de la eliminación del Barça en Roma hay que remontarse al verano. En primer lugar, cuando se encuentran con una salida de Neymar que la directiva no ha sido capaz de cubrir, apenas con Dembelé que no ha contado. Tampoco fichó en invierno cuando no trajo ningún refuerzo para la Champions, ya que Coutinho no puede jugar y Yerry Mina no cuenta para el entrenador"."Hay otro factor fundamental y es que Valverde ha quemado sus naves en la Liga, poniendo a sus titulares un día sí y otro también, y dejando a Messi más solo que la una".