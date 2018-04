Real Madrid vs. Juventus: Lucas Vázquez y la explicación del penal dudoso ante los de Turín [VIDEO]

El futbolista del Real Madrid, Lucas Vázquez, habló post partido frente a la Juventus y recalcó que Benatia si lo toca en la jugada del penal.

Lucas Vázquez sumó su partido 128 con la camiseta del Real Madrid de España.

El pase del Real Madrid a las semifinales de la UEFA Champions League 2017-18 será recordada siempre por el polémico penal que le cobraron al club ‘merengue’ en contra de la Juventus de Turín por la llave de cuartos.

El protagonista de la dudosa jugada, Lucas Vázquez, habló para la cadena ‘beIN Sports’ y recalcó que Mehdi Benatia, zaguero de la Juventus, si lo toca cuando se preparaba para empujar el balón al fondo de la valla defendida por Gianluigi Buffon.

“La jugada viene de Toni, Cristiano me la pone en el área pequeña y, cuando voy a rematar, el central de la Juve llega y me arrolla. No hay dudas de que es penalti”, atinó Lucas Vázquez en la zona mixta post partido.

Por otra parte, el atleta ‘merengue’ señaló que este encuentro le deja una gran lección al club ‘albo’. “Esto es una lección del fútbol. El que se relaja en Champions no se perdona a nadie”, acotó el atacante español para los micros de 'beIN Sports'.

