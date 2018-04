Santa Fe vs. Once Caldas VER EN VIVO ONLINE por RCN: Partido por la Liga Águila 

Santa Fe y Once Caldas se jugarán un partidazo este sábado en El Campín de Bogotá por la Liga Águila. Transmisión va desde las 5.30 p.m. (hora peruana) por señal de RCN.

Santa Fe vs. Once Caldas por la Liga Águila. Creditos : Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe recibirá este sábado 14 de abril a Once Caldas en el Estadio El Campín de Bogotá por un partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Águila. El candente enfrentamiento se realizará a partir de las 5.30 p.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de RCN Nuestra Tele y por Libero.pe.

El 'Expreso Rojo' no está teniendo una buena temporada y se encuentra en el puesto 14 de la tabla de posiciones. El miércoles pasado empató 1-1 con el Junior de Barranquilla de Alberto Rodríguez, que no jugó porque sigue lesionado. Sin embargo, el club capitalino necesita sumar de a tres para no sumergirse en los últimos casilleros.

La escuadra de Caldas tropezó a mitad de semana y cayó 1-0 con Tolima, pero venía de ganar dos encuentros consecutivos contra Leones y La Equina respectivamente. En la actualidad marcha en la séptima ubicación con 22 puntos y quiere continuar en la senda correcta para terminar entre los ocho primeros.

POSIBLES ALINEACIONES

Santa Fe: Zapata; Giraldo, Moya, Tesillo, Henao; Baldomero, Gordillo, Roa; Morelo, Plata y Pajoy.

Once Caldas: Por definir

HORARIOS DEL SANTA FE VS. ONCE CALDAS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.30 p.m.

Estados Unidos: 5.30 p.m. (ET) / 8.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.30 p.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (Al día siguiente)

CANALES DEL SANTA FE VS. ONCE CALDAS

Perú: RCN Nuestra Tele

Colombia: RCN Television, RCN Nuestra Tele

Chile: RCN Nuestra Tele

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: iGol, RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele