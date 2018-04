Real Madrid: Sergio Ramos se burló de Kiko Casilla en Twitter [VIDEO]

El capitán del Real Madrid compartió un video donde bate el arco del guardameta acompañado de un curioso mensaje en donde pide que le regalen un poco de 'likes'.

El buen momento que atraviesa el Real Madrid en la Champions League donde disputarán la semifinal ante Bayern Múnich se refleja en la química que existe entre los jugadores del plantel, en este caso de Sergio Ramos. El 'Capi' aprovechó las redes sociales para 'hacer hora' con su compañero Kiko Casilla.

Fue durante los entrenamientos donde SR4 demostró su calidad para pegarle de media distancia batiendo al segundo guardameta del Real Madrid por lo que decidió compartirlo en su cuenta de Twitter. “Últimamente parece mi víctima favorita, dadle unos likes para subir la moral” posteó Ramos a manera de broma.

Como se sabe Real Madrid se prepara para afrontar el tramo final de La Liga y la semifinales de la Liga de Campeones en donde el objetivo es alcanzar la decimotercera 'Orejona' de su historia, pero mientras eso sucede Ramos se divierte en los entrenamientos.

Dadle cariño a @KikoCasilla13, que últimamente parece mi víctima favorita. 🙄😛 Unos likes siempre suben la moral. 👍🏻😂

Show Kiko Casilla some love, he seems to be my favourite victim lately. 🙄😛 A few likes are always good for morale. 👍🏻😂 pic.twitter.com/t6J06vSW2T