U. de Chile vs. Cruzeiro EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS: Partido de COPA LIBERTADORES

Mañana Jueves 19 de abril desde en el ‘Estadio Nacional de Chile’, jugará la “U” de Chile ante Cruzeiro, a las (7:30 PM - HORA PERUANA) por Copa Libertadores.

El día de mañana por Copa Libertadores, se jugarán un partido fantástico en el ‘Estadio Nacional de Chile’. El ‘romántico viajero’ recibe a ‘La bestia negra’, apelativos que van muy bien para equipos tan grandes a nivel continental. La Universidad de Chile llega como líder. compartiendo la punta junto a Racing del grupo E. Ya que en sus dos partidos definió un ganado y el otro empatado. Por eso los hinchas ya colmaron todas las entradas, el recinto estará sumamente repleto de fanáticos.

Un caso extraño, pero distinto. Es el de Cruzeiro, porque se encuentra último con solamente un punto. Ya llegó el cuadro ‘Maior de Minas’ a la capital Chilena. Su capitán Thiago Neves fue muy sincero, sabe que se juegan el todo por el todo:

“Este partido es más importante que la final del Campeonato Mineiro contra Atlético. Tenemos que tener actitud, porque es otra competición. Todos sabemos que no podemos perder, que tenemos que sumar por lo menos un punto allá. Una victoria sería el ideal. Es un partido difícil, pero tenemos que sumar puntos”, reflexionando de esa manera.

Pero no quedó ahí la palabra de los jugadores en Cruzeiro, Róbson Michael Signorini, más conocido con Robinho. Estando mucho más confiado, al punto de acomodar su fortaleza en un posible ‘temor’ del cuadro ‘Azul Santiagueño’:

"Nosotros vamos a atacar más, no creo que la U nos ataque, están líderes con tres puntos de ventaja y un empate no es mal negocio para ellos, así que creo que van a esperar y nosotros tenemos que ser inteligentes".

POSIBLE ALINEACIONES - U DE CHILE VS. CRUZEIRO:



XI U.DE CHILE: Herrera; Vilches, Echeverría, Jara; Rodríguez, Reyes, Pizarro, Beausejour; Araos; Soteldo, Pinilla.

DT - "U" de Chile: Ángel Guillermo Hoyos.

XI CRUZEIRO: Fabio; Edilson, Dedé, Lëo, Egidio; Henrique, Cabral, Robinho, Neves, De Arrascaeta; Sóbis.

DT - Cruzeiro: Mano Menezes