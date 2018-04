Zinedine Zidane sobre Kepa: "No fue un error no haberlo fichado a mitad temporada"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, vuelve a causar polémica con sus declaraciones.

Zinedine Zidane asegura que no fue error no haber fichado a Kepa Arrizabalaga.

Así gane, pierda o empate el Real Madrid, Zinedine Zidane siempre pone la cara por los suyos. En esta ocasión, el técnico 'merengue' fue claro y directo sobre el fichaje que no se dio en invierno: Kepa Arrizabalaga. Si bien 'Zizou' reconoció que el "1" del Athletic Bilbao impidió que se lleven los tres puntos, el galo aseguró que no lo necesita.

Kepa, arquero de 'Los Leones', fue la figura del encuentro en el empate a uno ante el Madrid. Incluso, estuvo a minutos de salir en hombros del Santiago Bernabéu si Cristiano Ronaldo no hubiera anotado de taco. Ante ello, nuevamente vuelven los dardos envenenados hacia Zidane, quien no quiso que llegue a la 'Casa Blanca'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Juventus: "El árbitro fue un gilipollas"

"¿Yo voy a pensar eso? No, para nada. Si tomé la decisión de no hacer venir un portero a mitad de temporada, para mí esto no existe. Yo la temporada la empiezo con tres porteros y la acabó con tres, a no ser que pase algo. No necesito un portero", agregó Zidane al ser cuestionado por Kepa, quien era voceado en el pasado invierno.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. Bayern Múnich: esto dijo Zinedine Zidane acerca de la lesión de Arturo Vidal

De otro lado, Zinedine Zidane se volvió a pronunciar sobre los silbidos hacia Karim Benzema, quien atraviesa una sequía goleadora. "No, no, no. Nada, no voy a comentar nada. Él lo está intentando y lo va a seguir intentando hasta el final. Ya está", puntualizó.

EL DATO:

Zinedine Zidane registra 8 títulos como entrenador 'merengue'.