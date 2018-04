¿Mohamed Salah a Real Madrid? Así fue la respuesta del Liverpool [VÍDEO]

Mohamed Salah interesa a Real Madrid y la respuesta de Liverpool fue de manera contundente.

Mohamed Salah es el futbolista del momento. No hay dudas de eso ya que está liderando la clasificación para la Bota de Oro y se encuentra en las semifinales de la Champions League con el Liverpool.

Real Madrid es el mayor interesado en contar con los servicios del atacante egipcio para la próxima temporada. Esta mañana, el Liverpool lanzó desde sus redes sociales una respuesta contundente a la hora de enseñar cómo será su nueva camiseta.

Pasa que Mohamed Salah es el principal modelo junto a Sadio Mané y Roberto Firminho para presentar la nueva camiseta titular que el Liverpool utilizará desde la temporada 2018/2019. El mensaje fue "esto significa más".

Esto puede ser entendido como que el goleador de la Premier League se quedaría con el Liverpool por toda la siguiente temporada, negando así cualquier pre acuerdo que tenga con algún otro club de Europa. Hace unas semanas Jürgen Klopp aseguró que Salah está feliz y se siente como en casa en Anfield.

