Fútbol Español: Clarence Seedorf se peleó con hinchas del Deportivo La Coruña [VIDEO]

Hoy es técnico del Deportivo; Clarence Seedorf salió a dar la cara tras el empate ante el Leganés y dialogó airadamente con algunos seguidores del ‘SuperDepor’.

Mediante una prueba de fe, salió Clarence Seedorf a enfrentar a los hinchas del Deportivo La Coruña. Hoy ‘La Pantera’ es el DT del conjunto de ‘Riazor’ e intentó dar explicaciones de porque no pudo pasar del empate ante el Leganés, viéndose muy comprometido con la permanencia en Liga Santander (se encuentran ante-penultimos). Después del partido, los aficionados del Dépor se mostraron beligerantes hacia la directiva y los jugadores, a los que acusan de no correr lo suficiente sobre el césped.

“Corre más el benjamín B”. “Andone corre y no juega”. “Quita a ese portero”. “Ni un tiro”. “No corremos, no presionamos, no tenemos el balón, no tenemos nada“. “Salen Schär y Rubén, pero no los capitanes”. Siendo esas las frases que se repitieron en la cara de Clarence. Generando algo de molestia e incomodidad en el DT.

Respondiendo con criterio, muy aparte de recibir algunos improperios, Seedorf declaró su admiración y amor al pueblo ‘Déporista’, que lo acogió bien, viéndolo como un salvador.

“Os quiero mucho y os pido que apoyéis el equipo hasta el final”, esto en respuesta a lo que se hablaba entre gritos. Pero tras esta frase y ante los que le recriminaban a sus futbolistas no corrían lo suficiente. “Mañana voy a publicar lo que corren nuestros chicos, vas a poder compararlo con los demás. Gracias”.

El técnico cerró su participación con el público mediante un mensaje contundente, “no voy a aceptar que ofendan a los jugadores. Están dejándose la vida. Algunos no salen porque se están tratando”.

EL DATO:

Clarence Seedorf se retiró el 14 de enero de 2014, en el Botafogo (Brasil).