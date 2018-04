PSG: en París esperan la llegada de Arsene Wenger pero no como director técnico

El técnico francés quien recientemente anunció su salida del Arsenal, llegaría la próxima temporada al PSG pero no como entrenador.

Fuente : difusión

Arsene Wenger anunció esta semana que su ciclo con el Arsenal llegó a su fin. El técnico francés dejará el cuadro 'gunner' luego de 22 temporadas al final del presente curso por lo que de inmediato comenzó a recibir ofertas de diferentes equipos del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rui Patricio está en la órbita del PSG y Nápoli para la siguiente temporada

Sin embargo, la posiblidad más cercana sería la del PSG, el cuadro parisino quiere a Wenger pensando en el siguiente lance no obstante, su cargo no sería el de director técnico. Según apunta 'The Mirror' el campeón de Francia lo necesita en el cargo de director deportivo.

NO TE LO PIERDAS: Prensa francesa coloca a Arsène Wenger en la órbita del París Saint-Germain [FOTO]

Teniendo en cuenta que Thomas Tuchel sería el reemplazante de Unai Emery en el PSG han pensado en Arsene Wenger como el encargado de tomar las decisiones en el ámbito deportivo por encima del alemán. En las próximas semanas podrían haber novedades.