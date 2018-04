Paul Pogba desmiente la pelea con Mourinho y los rumores de irse al Manchester City

El francés que hoy milita en el Manchester United, fue protagonista por presuntos problemas con el técnico portugués. Habló en España exclusivamente.

Firme posición de Paul Pogba. Creditos : Libero.pe

En conversación con ‘El Canal del fútbol’, Paul Pogba zanjó un tema que se venía hablando desde la previa, lo problemático que es trabajar con Mourinho y la posibilidad de salir del United ante esta problemática, esta ola de rumores comenzó cuando Guardiola dijo que Mino Raiola le ofreció un jugador que estaba dentro de su tutela.

"No tengo ningún problema con él y creo que no tiene ningún problema conmigo. Me dio responsabilidades en un gran club como el Manchester United. Un entrenador hace sus elecciones para el equipo, no solo para un jugador. No me explica nada. Los jugadores tienen que aceptarlo", comentó a CFC.

Sentenciando también su futuro, porque él afirma que por lo menos ahora no saldrá de ‘Old Trafford’. Ni tampoco se verá pronto en la ciudad de París:

"Por ahora estoy en el Manchester United, realmente solo pienso en el presente. Las transferencias no están en mi cabeza". Luego le preguntaron sobre los informes de interés de transferencia de Paris Saint-Germain y le ofreció su respuesta: "Sabes, si escuchara a todos, estaría en todas partes".

Paul Pogba está posicionado como los referentes para la Copa del Mundo con Francia.