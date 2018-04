AS Roma estaría interesado en contratar a Mario Balotelli

Mario Balotelli estaría cerca de regresar a Italia y la AS Roma le abriría las puertas.

Ramón Rodríguez Verdejo, mas conocido como 'Monchi', es el director deportivo de la Roma. Fuente : Agencias

AS Roma está concentrado en la semifinal de la Champions League ante Liverpool pero de reojo está mirando los refuerzos de la próxima temporada. El elegido es un viejo conocido que actuó en la Serie A.

Se trata de Mario Balotelli quien termina su contrato con el Niza de Francia este mes de junio. El director general deportivo del AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, mas conocido como 'Monchi', reconoció su interés por el especial jugador. "La valoración de Balotelli no se debe hacer sobre la persona, sino sobre su nivel técnico. Es un perfil que no descarto", manifestó en una entrevista para Il Messaggero.

Mario Balotelli en la presente temporada marcó con el Niza 14 goles en 24 encuentro de la Liga 1. También dejó su marca en la Europa League en seis ocasiones.

El delantero italiano no tuvo una buena campaña con el AC Milan en la temporada 2013/14. De concretarse su llegada a la Roma, tendría una revancha en la Serie A.

