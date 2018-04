Bayern Múnich vs. Real Madrid: Thomas Müller amenaza al cuadro 'merengue' con dejarlos fuera de carrera

Thomas Müller asegura que ya es hora de volver a conquistar la Champions League tras cinco años de sequía.

Muller tiene hambre de gloria en la Champions League.

Thomas Müller, con el puntapié arriba y sin 'pelos en la lengua', aseguró que el plantel tiene hambre de gloria por volver a coronarse con la Champions League. Asimismo, restó importancia al poderío del Real Madrid, escuadra que pretende volver a repetir la hazaña de la última edición del torneo.

Luces, cámara y acción. El mediocampista germano habló para la 'UEFA.com', en donde sostuvo que el duelo de mañana determinará si son merecedores o no a una nueva final. Pese a que el cuadro 'merengue' parte como favorito a llevarse la llave, el "25" bávaro confía en hacer respetar la casa en el choque de ida de las semifinales.

"Ganar la Champions te da un estatus y es lo mejor que hay, pero ganarla no es tan diferente con respecto a otras victorias. La presión disminuye, pero a menudo he dicho que como aficionado recuerdo la victoria del Bayern en 2001 más claramente que la de 2013", añadió Müller, quien marcó 8 dianas en aquella edición de la Champions.

Finalmente, el alemán indicó que hay mucho optimismo por quedarse con el primer round. "La motivación siempre es ganar el próximo partido. No es importante que seas tres veces campeón, o sólo una, o que todavía no hayas ganado el trofeo. No la hemos ganado en los últimos cinco años. Estamos muy hambrientos", finalizó.

EL DATO:

Thomas Müller registra 18 títulos con el Bayern Múnich.