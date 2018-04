Racing vs. Vasco da Gama EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS 2: Partido por COPA LIBERTADORES

Racing vs. Vasco por COPA LIBERTADORES, mañana jueves 26 de abril desde las (07:30 PM - HORA PERUANA). Transmisión EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS 2 y LIBERO.PE

Racing llega a este partido con la moral en alto porque en Avellaneda ya le metió 4 goles al Vasco da Gama en una noche mágica, además robó un importante empate ante la Universidad de Chile y finalmente ganó con holgura a Cruzeiro en la primera fecha. Todo eso lo pone a ‘La academia’ en el primer lugar con 7 puntos en el grupo E.

‘El Chacho’ Coudet sabe muy bien que este partido a disputar acomoda todos los caminos para su clasificación, de hecho le garantiza jugar la próxima fase y hasta clasificar como primero si su carrera ascendente no tiene baches. Después de haberle dado descanso a su oncena titular, Racing tiene a todos sus jugadores descansados y listos para conocer acción en Brasil.

Por su parte el cuadro brasileño está último en el grupo E, contando solamente con 1 punto y viendo muy lejana su posibilidad de conocer clasificación, de caer derrotado en casa tiene que decirle adiós muy rápido al torneo continental más importante de la zona. No le alcanzaría ni siquiera para la Copa Sudamericana. Zé Ricardo (DT de Vasco) se jugará el todo por el todo para por lo menos tentar la tercera posición del grupo.

XI RACING: Musso; Saravia, Donatti, Sigali, Soto; González, Domínguez, Cardozo; Centurión; López, Martínez.

DT - Eduardo Coudet.

IX VASCO: Silva; Pikachu, Paulo, Erazo, Henrique; Desábato, Martins, Evander, Wagner; Ríos y Riascos.

DT - Zé Ricardo.

Atenção, vascaínos! As gratuidades para a partida desta quinta-feira contra o Racing deverão ser retiradas nas bilheterias de São Januário até o próximo dia 25 de abril, das 10 à 17 horas. No dia do jogo não haverá entrega de gratuidade!

> https://t.co/v5sRmGkfGN pic.twitter.com/XKAXI2Z3hM