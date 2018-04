Arsenal vs. Atlético de Madrid: Programación y guía de canales en este partido por semifinales [GUÍA TV]

Esta edición de Europa League tiene como plato principal las semifinales, Arsenal y Atlético de Madrid traen expectativas. Conoce la GUÍA DE CANALES completa aquí.

Arsenal vs Atlético de Madrid [GUÍA DE CANALES - LÍBERO] Creditos : Libero.pe

Hoy día se vivirá en Londres un partido fantástico, el cuadro de Arsenal enfrentará al Atlético de Madrid por la ida de las semifinales de la Europa League. El 'Aleti' y 'Los Gunners' protagonizan un 'partido de Champions' esta tarde. Siendo el foco principal del fútbol mundial sin duda alguna, Arsene Wenger y Diego Simeone se verán las caras en el Emirates Stadium.

PROGRAMACIÓN DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID - EUROPA LEAGUE:

Jueves 26 de abril del 2018:

Arsenal vs. Atlético de Madrid

Emirates Stadium

2:05 PM - HORA PERUANA

Arsenal VS. Atlético de Madrid [GUÍA TV]

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Arsenal Player, Sport 24 y Líbero.pe

Brasil: Esporte Interativo.

Francia: beIN Sports 2.

Alemania: SRF zwei, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD, Sky Go Deutschland, Sport1 Germany.

Italia: SKY Go Italia, TV8, RSI La 2, Sky Sports Mix HD, Sky Sport 1 HD Italia, Sky Calcio 1.

España: beIN Sports Connect España, Movistar+, beIN Sports Spain.

Estados Unidos: Fox Sports 1, WatchESPN, ESPN Deportes+, FOX Sports GO, fuboTV, ESPN3, ESPN Deportes Radio, FOX Soccer Match Pass, ESPN Deportes.

Arsenal VS. Atlético de Madrid : Horario internacional del partido

España: 9:05 p. m.

Inglaterra: 8:05 p. m.

México: 2:05 p. m.

Perú: 2:05 p. m.

Colombia: 2:05 p. m.

Ecuador: 2:05 p. m.

Florida (Estados Unidos): 3:05 p. m.

New York (Estados Unidos): 3:05 p. m.

Bolivia: 3:05 p. m.

Venezuela: 3:05 p. m.

Paraguay: 3:05 p. m.

Chile: 4:05 p. m.

Uruguay: 4:05 p. m.

Argentina: 4:05 p. m.

EL DATO:

Arsene Wenger anunció su retirada del Arsenal la semana pasada.