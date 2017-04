Maradona: "A mí Mascherano no me puede ni armar el banco de suplentes"

Diego Armando Maradona no pudo ser ajeno al difícil momento que se vive en la Selección Argentina y no dejó ningún cabo suelto: Javier Mascherano, el no saludo a Batistuta y el posible reemplazante de Edgardo Bauza.

Maradona y Mascherano durante su etapa en la Selección Argentina. Creditos : La Nación

La Selección Argentina vive un momento tenso en medio de la suspensión de Lionel Messi, la posible salida de Edgardo Bauza, el llamado club de amigos que maneja el plantel de la 'Albiceleste' y una eventual no clasificación al Mundial Rusia 2018.

Maradona, acaso el máximo ídolo en la historia de la Selección Argentina, lamenta el difícil momento que vive el equipo que supo liderar al campeonato mundial en México '86 y ha repartido críticas y opiniones a los protagonistas de las últimas polémicas suscitadas en el equipo que conduce Edgardo Bauza.

En referencia a las palabras de Carlos Dibós, expreparador físico de la 'Albiceleste', y que aseguraba que Javier Mascherano maneja un grupo de amigos, Diego Armando Maradona explotó: "Conmigo no existían los grupitos. Cuando dirigía, Mascherano acataba las órdenes mías y nada más. No había camarilla ni ninguna historia. A mí Mascherano no me puede poner ni armar el banco de suplentes".

El desaire a Gabriel Omar Batistuta, segundo máximo goleador de la Selección Argentina, de parte del plantel de la 'Albiceleste' fue otro punto tocado por Maradona. "Me dieron ganas de llorar cuando leí lo que contó Batistuta. Hasta mi nieto Benjamín lo conoce. Es inadmisible que algunos jugadores no lo hayan saludado", sostuvo.

Ante la posible salida de Edgardo Bauza, 'El Pelusa' no está muy de acuerdo que Jorge Sampaoli sea su sucesor en la Selección Argentina. "Lo de Sampaoli está muy claro. Está inflado y me parece un poco exagerado que lo pongan como el posible reemplazante. Tendrían que hablar más de Simeone, pero está muy lejos con la plata que gana en España", aseguró.

Eso sí, Maradona piensa que a futuro Marcelo Gallardo es una gran opción en la 'Albiceleste'. "Con el tiempo Marcelo Gallardo podría agarrar. Hace bien los cambios y hace jugar bien a su equipo. Pero todavía le falta para mí. Lo respeto y lo quiero mucho. Creo que tiene que recorrer un camino más largo antes que la Selección", puntualizó.

EL DATO:

Diego Armando Maradona logró el Mundial México '86 y el subcampeonato en Italia '90 con la Selección Argentina.