WWE Shake-Up 2017: Las superestrellas que dejaron Raw para unirse a SmackDown Live [VIDEO]

Sorprendentes estrella de la WWE confirmaron su ingreso a SmackDown Live y salieron de Raw.

En WWE SmackDown aparecieron nuevas superestrella de Raw. Creditos : Twitter

La WWE desarrolló este martes una edición más de SmackDown Live en el TD Garden de Boston. Sin embargo, las nuevas caras del roster 'Blue' se hicieron presentes y muchos fanáticos se quedaron boquiabiertos con el ya conocido "Shake-Up" de las superestrellas.

Si The Miz y Maryse sorprendieron ayer lunes al abrir el Monday Night Raw, hoy Kevin Owens enmudeció el estadio con su ingreso a la marca azul. No vino solo, pues Sami Zayn también apareció y dejó con el rostro pálido al campeón de los Estados Unidos.

La otra extraordinaria incorporación fue la Charlotte. Y es que el comisionado Shane McMahon presentó a toda la división femenina de SmackDown y anunció la llegada de la hija de Ric Flair. También dio a conocer a Tamina, la sucesora del mítico Jimmy Snuka.

Lo mismo ocurrió con la división en parejas, ya que tras la derrota de The American Alpha ante The Usos surgieron The Shining Stars. Primo y Épico le dieron una tremenda paliza a Chad Gable y Jason Jordan, que perdieron su oportunidad de volver a ser campeones.

En redes sociales, la WWE reveló que The New Day dejó Raw y subieron al roster azul. De igual manera, se dio a conocer el nombres de los otros peleadores que acompañarán a los anfitriones del Wrestlemania 33: Rusev, Lana, Sin cara y Jinder Mahal.

EL DATO

Kevin Owens defenderá el título de los Estados Unidos frente a Chris Jericho en Payback 2017.