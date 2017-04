Real Madrid vs. Bayern Múnich: Robert Lewandowski descartado para el duelo de ida

Robert Lewandowski quedó descartado en el Bayern Munich por lo que no estará esta tarde ante el Real Madrid en duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El último sábado, Robert Lewandowski se volvió a sentir de las molestias que padece en el hombro. El delantero del Bayern Munich apenas entrenó el día de ayer 20 minutos, luego se retiró de los entrenamientos, es decir, no superó los dolores que lo aquejan, por ende, es la primera baja en el duelo de esta tarde ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Es más, esta mañana, Robert Lewandowski, no entrenó ni siquiera un minuto, por lo que Carlo Ancelotti no lo tomará en cuenta y lo dejará fuera del once titular que enfrentará al Real Madrid. Aunque medios alemanes aseguran que el polaco no saldrá ni en lista, el DT prefiere no arriesgarlo y guardarlo para el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El lugar de Robert Lewandowski será tomado por Thomas Müller que jugará como falso '9'. El internacional alemán buscará reconciliarse con el gol, pues en el torneo alemán tiene muy pocos goles con diferencia a la temporada pasada donde superó al polaco por más de cinco tantos.

Mientras tanto, Robert Lewandowski estará en la grada del Allianz Arena observando lo que puedan hacer sus compañeros, la consigna es hacer respetar la casa y sacar la ventaja necesaria para el duelo de vuelta de la próxima semana, saben que el Real Madrid es letal y no deben ceder espacios o lo pagarán caro.

DATO:

El duelo entre Bayern Munich y Real Madrid se jugará esta tarde en el Allianz Arena, duelo está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana).