Rio Ferdinand explotó: "hay jugadores que no deben vestir la camiseta del Barcelona"

Rio Ferdinand, exjugador de Manchester United, disparó con todo contra seis jugadores del Barcelona tras su pobre actuación la tarde de ayer ante la Juventus por la Champions League.

La abrupta goleada del Barcelona en Turín a manos de la Juventus sigue trayendo cola. Esta vez, el histórico Rio Ferdinand, no tuvo compasión y aseguró que hay varios jugadores que están por demás en el equipo al tener un pobre nivel de juego, por lo que salen sobrando en el club catalán. "Parecen no tener ninguna idea o deseo de querer impresionar", criticó.

"Hay cinco o seis en este equipo que ni siquiera deben vestir la camiseta. La forma, la intensidad, la calidad, no está en el mismo planeta", disparó con todo el ex Manchester United tras el 3-0 recibido en Turín en duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Las declaraciones de Rio Ferdinand sería puntualmente para Mascherano, Rakitic, Iniesta. El exdefensa asegura que el mediocampo no está funcionando como se espera. "Estos son los jugadores que realmente tienen que alimentar a los tres delanteros y no están recibiendo la pelota lo suficiente rápido", puntualizó.

Sin embargo, la única crítica de 'Ferdy' no fue para el equipo sino que también comparó el proceso de Luis Enrique con el de Pep Guardiola. Para Ferdinand, no está funcionando la defensa y el mediocampo. "Defensivamente, no parece que sean futbolistas que quieran defender y colectivamente no lo están haciendo. Este equipo no presiona como el equipo de Pep Guardiola", finalizó.

DATO:

Barcelona recibirá en el Camp Nou a la Juventus en duelo de vuelta el próximo miércoles. Deberá hacer tres o más goles para pasar a las semifinales.