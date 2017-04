Alejandro Chumacero conversó en exclusivo con Líbero y habló sobre los puntos que le quitó la FIFA por el caso Nelson Cabrera. También habló sobre el rival de Copa, Sporting Cristal.

Alejandro Chumacero: “Estoy seguro que vamos a sorprender a Perú en Lima”

Alejandro Chumacero es figura de la Selección de Bolivia y del club The Strongest. El volante, quien estuvo en los planes de Sporting Cristal en 2012, habló con LÍBERO sobre los 4 puntos que FIFA quitó a su país y cedió al Perú y Chile, por mala inscripción del defensa Nelson Cabrera.

¿Te molesta que te digan el “Schweinsteiger” boliviano?

Jajaja. No. Lo tomo con tranquilidad que me comparen con un grande como él.

¿Pero la sonrisa se te borra por los puntos que FIFA quitó a Bolivia?

Han sido cuatro puntos que nos puso frío a todos. Fue injusto ya que esos puntos se ganaron en cancha y nos quitan en mesa. Pero hay que seguir firme. Incomoda que nos quiten esas unidades porque el objetivo era pelear el repechaje.

¿Confías que FIFA se retracte o consideras todo perdido?

Ya se elevó al TAS nuestra queja y tenemos la esperanza que nos regresen los puntos. Nosotros nos dedicamos a jugar y la Federación (Bolivia) se encarga de eso. Queremos salir del mal momento en nuestro fútbol.

¿Pero el error no surgió por un tema administrativo?

De eso no lo sé. Nos dedicamos a jugar y la Federación, como te dije, se dedica a ver otros temas. Se ganó bien al Perú y se logró un bien empate ante Chile. Todo el esfuerzo fue del grupo y creo nos perjudicó.

¿La próxima fecha doble enfrentan al Perú. Revancha personal?

No lo es. Nos vamos a dedicar a jugar y buscar los tres puntos. No es una revancha, pero trataremos de sorprender.

¿En Bolivia dirige Roberto Mosquera. Qué impresión?

Ah, es el técnico del Wilstermann. Es muy buen entrenador. Tiene trayectoria, viene haciendo una gran Copa Libertadores, pero los resultados no lo acompañan en el torneo local.

¿Tuviste acercamiento con él?

No. Sé de él, pero me gustaría estrecharle la mano, sería un gusto además que me entrene. Mosquera es un técnico con mucha clase igual que César Farias, que viene aportar al fútbol boliviano.

¿Te hubiera gustado jugar en Cristal?

Es un gran equipo. Hubo posibilidad pero no se concretó. Me hubiera gustado jugar en ese equipo. Ahora es rival de Copa y vemos a cambiar la historia ganado.

EL DATO

El mediocampista hizo su debut profesional en 2007 con el The Strongest. El 2013 jugó en el Sport Recife de Brasil.