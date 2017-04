José Mourinho sería capaz de dejar Manchester United para dirigir poderosa selección mundialista

José Mourinho reveló su deseo de dirigir a una de las mejores selecciones del mundo, está dispuesto a dejar Manchester por asumir el reto.

El técnico portugués José Mourinho, confesó su deseo de tomar las riendas de la Selección Brasileña señalando que sería "emocionante". El estratega del Manchester United no dudo en llenar de elogios a la 'Canarinha'.

"Después de mi proceso en Manchester United necesitaré un trabajo más fácil, así que tomar a la Selección Brasileña sería complicado. Obviamente sería emocionante. Todos los entrenadores del mundo quieren dirigir a los mejores clubes o selecciones del mundo", manifestó.

Asimismo el ex técnico del Real Madrid dejó claro que sería complicado por lo que significa la presión de agarrar el buzo brasileño, no obstante de momento no descarta la idea y lo toma como un reto en su futuro.

"El equipo brasileño es líder en éxito y talento. Sin importar la generación, siempre aparece talento. Pero se que sería complicado porque en cada brasileño hay un entrenador y cada periodista es mejor entrenador que el propio técnico, así que debe ser muy difícil perder en brasil", finalizó 'Mou'.