Real Madrid vs. Bayern Múnich: Sergio Ramos estaba solo ante el arco, pero Boateng se lo impidió [VIDEO]

Real Madrid y Bayern Múnich en partidazo de Champions League en el Santiago Bernabéu. El capitán Sergio Ramos tuvo oportunidad de abrir el marcador, pero Boateng se lo impidió.

Sergio Ramos estaba solo ante el aco, pero Boateng se lo impidió Fuente : Difusión

Real Madrid y Bayern Múnich jugaron un primer tiempo muy intenso en el Santiago Bernabéu, por la Champions League y cada elenco tuvo chances para abrir el marcador, pero las defensas estuvieron atentas tanto en la anticipación como en el despeje del balón de sus áreas, y de ello saben Sergio Ramos y Jerome Boateng.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE, partido por la Champions League

Era el minuto 27 y el balón quedó en el centro del área grande del arquero Manuel Neuer (Bayern Múnich), quien yacía vencido sobre el gramado de juego. Así, Sergio Ramos aprovechó en mandar un remate potente con dirección al arco, pero no todo salió como él esperaba.

El defensor del Múnich, y también de la Selección Alemana, Jerome Boateng, reaccionó de manera magistral ante el exigente disparo del capitán del Real Madrid y estiró el pie derecho para sacar el balón de su zona.



jeajawejawjeawjawjaja por timefootball

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal vs. The Strongest EN VIVO ONLINE, partido de Copa Libertadores

Tras la acción el duelo continuó muy parejo para ambos. Inclusive, Cristiano Ronaldo tuvo una chance muy buena de anotar, pero en lugar de mandar el esférico a Benzema, lo intentó él mismo, aunque no marcó.