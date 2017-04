Real Madrid rechazó millonaria oferta del Liverpool por Marco Asensio

Real Madrid no tendría pensado vender a una de sus mayores promesas ante ofertas de Liverpool por Marco Asensio. Rechazó 50 millones de euros por el jugador de 21 años.

¡Brutal! Los más grandes clubes de Europa empiezan a seguir a un jugador promesa del Real Madrid. Según la prensa española, el Liverpool de Inglaterra sondeó al club español por Marco Asensio, es más lanzó su primera oferta, 50 millones de euros para hacerse del fichaje en este mercado de verano y la respuesta fue colosal.

Ante la oferta del Liverpool por Asensio, el Real Madrid tiene una decisión tomada, "no venderlo ni por todo el oro del mundo". Es más, se dice que el internacional español no tiene pensado marcharse del equipo de Zinedine Zidane, es más, quiere luchar por un puesto en el once titular.

Otro punto a favor de Marco Asensio es la confianza que le tiene su técnico, es más, el español de 21 años es prioridad absoluta en 'Zizou', la joven promesa incluso está por delantero de James Rodríguez -a quien darían todas las posibilidades de salir del club- y el mismo Isco Alarcón, por lo que sería más fácil quedarse en el Real Madrid.

En España ven a Marco Asensio como el claro futuro del Real Madrid, aseguran que es el nuevo 'Andrés Iniesta' del club merengue por los próximos diez años por lo que su venta será nula y su futuro en el club está asegurado por sus grandes condiciones mostradas.

DATO:

Marco Asensio debutó profesionalmente en el 2013 con camiseta del Mallorca, luego pasó a las filas del Español para luego llegar la temporada pasada al Real Madrid. Tiene 20 goles en total.