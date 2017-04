Real Madrid vs. Barcelona: lo que le falta a cada equipo hasta el final de la Liga Santander

A falta de cinco fechas para el final de la Liga Santander, Real Madrid y Barcelona comparten la punta, pero el equipo de Zidane cuenta con un partido pendiente que podría definir.

Tras el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, la Liga Santander se pone más emocionante que nunca. Ambos equipos comparten la punta, pero el equipo de Luis Enrique se sitúa primero por diferencia de gol contra los de Zidane que cuenta con un partido menos a su favor que lo hace depender de sí mismo.

En caso del Real Madrid, le quedan seis partidos, de los cuales Sevilla y Valencia son los rivales más complicados, jugará cuatro partidos fuera de casa y dos como local. Mientras que para el Barcelona, lo más difícil es Espanyol en Cornellá. Los culés jugarán tres cotejos como locales y dos en condición de visitante.

De esta manera, a falta de un mes para finalizar la Liga Santander, tanto el Real Madrid como Barcelona se jugarán todos los partidos que restan como una verdadera final, sabiendo siempre que la primera ventaja la tiene el equipo de Zidane por el partido menos que le queda, hasta sacando un empate ya parte con ventaja.

Partidos del Real Madrid:

Deportivo vs, Real Madrid (26 de abril)

Real Madrid vs. Valencia (29 abril)

Granada vs. Real Madrid (6 de mayo)

Real Madrid vs. Sevilla (14 de mayo) *

Celta vs. Real Madrid (17 de mayo) *

Málaga vs. Real Madrid (21 de mayo)*

(*por confirmar)

PARTIDOS DEL BARCELONA:

Barcelona vs. Osasuana (26 abril)

Espanyol vs. Barcelona (29 abril)

Barcelona vs. Villarreal (6 mayo)

Las Palmas vs. Barcelona (14 mayo) *

Barcelona vs. Eibar (21 de mayo)*

(* por confirmar)