Real Madrid: Sergio Ramos se pronunció sobre la falta a Lionel Messi [VIDEO]

Sergio Ramos también también le respondió a Gerard Piqué tras sus declaraciones luego del encuentro Real Madrid vs. Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos lamentó que su expulsión determine el resultado final ante Barcelona en el clásico del fútbol español. El capitán madridista consideró de injusta la tarjeta roja .

Sergio Ramos lamentó la derrota que pone al Barcelona como líder de la liga Santander por diferencia de goles. "Es una pena. El Madrid hizo muchas cosas buenas para obtener otro resultado y no fue así. Obviamente una expulsión determinante que ha marcado en los últimos minutos de juego que quizás el Madrid mereció un poco más", sostuvo el sevillista.

El central del Rea Madrid aseguró que no era para roja la falta contra Lionel Messi. "para mí es excesiva. En ningún momento quiero hacer daño al jugador. La entrada es abajo y llego tarde pero es una entrada de amarilla para mi manera de entender el fútbol, para otras personas pueden hablar lo que quieran", dijo Ramos.

Sobre un posible reclamo al árbitro por su expulsión, aclaró. "Yo no he recriminado nada al árbtiro, hablaba con Piqué no con el árbitro. No voy hablar del árbitro, no lo hice todo el año y bueno, se pueden equivocar. Pueden acertar , otras veces no. Creo que fue determinante esa jugada en concreto pero hablaba con Piqué no con el árbitro", explicó.

Respecto a las palabras de Gerard Piqué, dijo. "Geri se pasa todo el día opinando sobre los árbitros y presionando. Al final le he dicho que con tanta presión y quejas os llevais el gato al agua. Sé que ha dicho que me arrepentiría cuando viera las imágenes, pero después de cinco minutos de hielo pienso igual. No me llevo nada mal con él, pero no me pidais que ahora le dé un abrazo", expresó.

Real Madrid jugará la semifinal de la Champions League este 2 de mayo ante Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu.