Manchester United le hace la pelea al Chelsea y va por Álvaro Morata

Álvaro Morata suena fuerte en tienda 'Diabla' para suplir a Zlatan Ibrahimovic, quien no renovará con el Manchester United.

Fuente : José Mourinho apelará a su 'vieja' amistad con Florentino Pérez.

En su desesperación de encontrar al sustituto ideal de Zlatan Ibrahimovic, que no volverá a las canchas dentro ocho meses, José Mourinho apelará a la vieja amistad que tiene con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para que le 'dé una mano'. El técnico portugués está dispuesto a ofrecer a David de Gea para fichar a Álvaro Morata.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima: Jean Deza sería el fichaje bomba para el Torneo Clausura

Las malas noticias no cesan de llegar en tienda 'Diabla'. Tras la lesión de Ibrahimovic, el luso afronta un nuevo problema: encontrar un '9'. Según el diario británico "Daily Mirror", el cuadro inglés no le renovará contrato al sueco, que finaliza en junio entrante. Es por ello que irán a la carga por Álvaro Morata, que no tiene protagonismo en el Real Madrid.

Morata en más de una ocasión no ocultó su deseo de irse a una liga más competitiva. Ello despertó el interés de José Mourinho, quien ha tocado la puerta de Florentino Pérez para llegar a un acuerdo. Según el diario mencionado, David de Gea sería parte de las negociaciones para hacerse con los servicios del español.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid: Cristiano Ronaldo estalló en el vestuario tras perder el clásico [VIDEO]

Es que, en tienda 'Diabla' tienen pensado fichar al italiano Gianluigi Donnarumma, quien brilla en el AC Milan. Su agente, Mino Raiola, es el mismo que el de 'Ibra', por lo que dan por hecho que se llegará a buen puerto. Ello dejaría sin soga ni cabra a David de Gea. Además, le ganarían la puja al Chelsea, quien también está interesado en Morata.

EL DATO:

Álvaro Morata apenas suma 1055 minutos en la presente liga española.