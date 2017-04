Tigres vs. Pachuca: André Pierre Gignac confiesa qué DT lo marcó más en su carrera

El atacante de Tigres alabó el papel de su técnico y lo comparó con Marcelo Bielsa y Didier Deschamps.

Fuente : Reuters

En la previa al partido de vuelta de la final de la 'Concachampions' ante Pachuca (miércoles, 9 p.m.), André-Pierre Gignac, delantero del Tigres y compañero de Luis Advíncula, se refirió al papel de su técnico, Ricardo Ferretti, no solo en el equipo sino también en su carrera. El francés destacó al también conocido como 'Tuca' al nivel de Marcelo Bielsa y Didier Deschamps.

“Es igual de enojón que Bielsa y Gignac (sic), pero ‘Tuca’ es más familiar. Está en contacto con los jugadores, bromea. Marcelo (Bielsa) no es así, para el solo es futbol. Tienen la misma pasión, pero no la misma manera de trabajar. ‘Tuca’ me ha apoyado en mi carrera y me ha tenido paciencia. Con cada técnico he aprendido: Deschamps me enseñó la mentalidad ganadora; Bielsa, lo táctico; Tuca afinó todo y me dio disciplina", expresó Gignac a la revista Life And Style.

Asimismo, el exatacante del Olympique Marsella habló de su futuro y de una eventual carrera como técnico. “Creo que tengo unos cinco años más (como jugador). A mí me encantaría ser técnico. Tengo dos títulos en Francia para optar por el camino de entrenador. No me interesa la MLS, prefiero estar con mi gente y ¿por qué no? terminar aquí en México. Nos sentimos a gusto en Monterrey, pero es un tema a hablar con los directivos”, comentó.

Como se sabe, Tigres y Pachuca disputaron la primera final de la Liga de Campeones de la CONCACAF la semana pasada. El marcador acabó 1-1 y 'Bolt' Advíncula ingresó en el último cuarto de hora.

EL DATO

Gignac llegó a Tigres en la temporada 2015-16 procedente del Marsella.