Real Madrid: Zidane se harta de las críticas tras derrota en Clásico y responde de manera contundente

Zinedine Zidane se cansó de las criticas tas las derrota ante Barcelona y le dedicó unas palabras a los que dudan de su equipo.

Alzó la pierna fuerte contra sus críticos. Tras la dolorosa derrota al último minuto en el derbi (3-2), Zinedine Zidane respondió a todos sus críticos de manera contundente. 'Zizou' no se guardó nada y arremetió contra todos aquellos que le perdieron la fe al Real Madrid.

"Todo el mundo puede opinar, pero ahora parece que el 'Barza' va a ganar el campeonato y que mi equipo no vale nada. Eso no es así. No vamos a cambiar lo que estamos haciendo, siempre miraremos al frente", señaló el técnico francés.

Asimismo, el estratega blanco señaló que ya dieron vuelta la página y que ahora solo piensan en vencer al Deportivo La Coruña. "Era el partido que era mejor no perder, pero al final perdemos tres puntos y miércoles tenemos otros tres. Pensamos solo sobre el choque frente a La Coruña", apuntó.

A falta de 5 fechas para el final, la Liga Santander se puso de candela con la victoria del Barza en el Bernabéu, ambos están igualados en la tabla de posiciones con 75 aunque los 'merengues' tienen mejor diferencia de goles y un partido pendiente ante Celta de Vigo. Nada está dicho aún.