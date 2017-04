MLS:Bastian Schweinsteiger troleó de la peor manera su compañero argentino del Chicago Fire [VIDEO]

Bastian Schweinsteiger le hizo una broma épica a su amigo argentino, Luis Solignac, con el resultado de la final del Mundial Brasil 2014 que inmediatamente se ha vuelto viral.

Con un español casi perfecto, el alemán Bastian Schweinsteiger no dudó en hacer una divertida broma a su compañero de equipo, el argentino Luis Solignac. El exmediocampista del Manchester United le robó el celular a su amigo del Chicago Fire para burlarse del Mundial Brasil 2014.

TE PUEDE INTERESAR: Eliminatorias Rusia 2018: Edgardo Bauza arremete contra Jorge Sampaoli y 'Chiqui' Tapia

"Argentina 0, Alemania 1", dice entre risas Bastian Schweinsteiger quien le recordó a su amigo argentino la final del Mundial de Brasil 2014 donde los alemanes se llevaron el título al vencer por el mismo marcador en la final gracias a un tato de Mario Gotze en tiempo reglamentario.

When you leave your phone unlocked and your German friend takes control🤦🏼‍♂️

Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra pic.twitter.com/QLWhRvS8Br