Edgardo Bauza, dolido tras su salida de la Selección Argentina: "Los jugadores no me bancaron ni a mí ni a nadie"

El exentrenador de la Selección Argentina, Edgardo Bauza, descargó su bronca contra sus exdirigidos y volvió a afirmar que Jorge Sampaoli mantuvo conversaciones con la AFA mientras él era el DT.

Edgardo Bauza durante un entrenamiento de la Selección Argentina. Creditos : Internet

Apenas ocho meses durante la aventura de Edgardo Bauza en la Selección Argentina. El estratega no pudo cumplir una buena campaña en las Eliminatorias Rusia 2018 y fue echado por el nuevo directorio de la AFA antes de que la 'Albiceleste' quede fuera de la próxima Copa del Mundo.

Luego de guardar un prudencial tiempo de silencio, Edgardo Bauza ha enfilado sus críticas hacia la AFA, los jugadores y su futuro sucesor, Jorge Sampaoli. En una entrevista con Fox Sports, el 'Patón' afirmó que su actitud hubiese sido distinto a la que tomaron sus exdirigidos cuando fue cesado como DT de la Selección Argentina.

"Los jugadores no me bancaron a mí como tampoco bancaron a otros porque esa es su filosofía con respecto a la Selección. Ellos no quieren que los pongan en ninguna decisión. Pero si yo fuera jugador y echaran al técnico, lo llamaría".

Edgardo Bauza reveló cómo vivió su despido de la Selección Argentina y lamentó el poco tiempo de trabajo que tuvo. "Estuve unos tres días amargado cuando me echaron porque tenía con mi cuerpo técnico la ilusión de llegar al Mundial, pero ya se me pasó. Lo que me dura es la bronca, porque de los 40 días que tuve para entrenar, solamente en 12 pudimos trabajar desde lo táctico. No jugué ni un amistoso y de los ochos partidos que dirigí por eliminatorias, en cuatro no estuvo Messi. Pero creo que a él le van a bajar a dos partidos la sanción de cuatro porque no tiene antecedentes. Y sigo creyendo que seremos campeones del mundo", sostuvo.

El 'Patón' aseguró que le preguntó a un grupo de referentes si había problemas con citar uno u otro jugador, como Mauro Icardi, y afirmó que "me dijeron que no había ningún inconveniente con nadie". "Lo único que me cuestionaban los jugadores era que algunos videos eran muy largos, pero no cómo se realizaban los entrenamientos. Por eso le dije a mi hijo Maximiliano que los acortara", abundó.

Por último, Edgardo Bauza le lanzó un dardo a Jorge Sampaoli. "Aparentemente está todo para que Sampaoli lo sea (el DT de la Selección). No me sorprende, hace mucho tiempo que vienen hablando con él. Sí, hablaron con él mientras yo era el técnico", sentenció.

EL DATO:

Edgardo Bauza ganó 3 partidos, perdió 3 y empató 2 como DT de la Selección Argentina.