Roberto Palacios y el consejo a Beto da Silva ante los rumores de posible vuelta a Sporting Cristal

El 'Chorri' Palacios afirmó que Beto da Silva debe concentrarse en triunfar en Gremio de Porto Alegre y alejar de su cabeza la posibilidad de volver a Sporting Cristal.

Roberto Palacios y Beto da Silva, dos futbolistas identificados con Sporting Cristal. Creditos : LIBERO

Roberto Palacios, uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol peruano, es una voz autorizada para hablar del jugador nacional en el extranjero. El 'Chorri' brilló con la camiseta de Sporting Cristal a nivel local e internacional antes de salir al exterior y hacer una amplia carrera en clubes de México, Brasil, Ecuador y Colombia.

TE PUEDE INTERESAR: Los clubes de la Premier League que quieren a Paolo Hurtado

Por ello, Roberto Palacios no pudo ser ajeno a la situación que vive Beto da Silva, actualmente viviendo un calvario de lesiones en el Gremio de Porto Alegre y siendo tentado a volver a Sporting Cristal.

"A mí no me gusta la idea de que el chico venga a Lima. Si todo el mundo quiere jugar acá para salir al extranjero y volver a regresar no es dable. Él tiene que ponerse a trabajar, entrenar la hora y quedarse allá. Como hincha de Cristal me encantaría que venga porque es un gran jugador".

NO TE LO PIERDAS: Yerry Mina aprovechó pelea para llevarse una cámara y un trípode

En ese sentido, Roberto Palacios no se cansó de elogiar a Beto da Silva y le lanzó un consejo. "Sé la calidad que tiene y lo mejor y lo más lindo que le puede pasar es que regrese cuando tenga 36 años y ya quiera jugar un par de añitos para divertirse y pasarla bien", puntualizó.

EL DATO:

Beto da Silva, desde su llegada a Gremio de Porto Alegre en febrero, no ha podido de debutar en su club y solo ha parado de lesión en lesión.