Zidane: "James Rodríguez hizo un gran trabajo como todos en el Real Madrid"

Se hizo la paz. Zinedine Zidane y James Rodríguez calmaron las tensiones en el Real Madrid tras el agónico triunfo ante el Valencia.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, admitió que sus dirigidos tienen "un poco de ansiedad" tras volver a ganar un partido en los últimos minutos, frente al Valencia, en el que admitió que en la segunda parte se instalaron en su "zona de confort" con la mente puesta en la Champions League.

"Con el estrés del final de temporada ya desde el principio no estuvimos muy acertados en el remate. Tenemos un poco de ansiedad, es normal. Luego la soltamos y jugamos, hacemos cosas buenas. Al final esto es sufrir si no rematas el partido. En Coruña lo hicimos y hoy hemos tenido ocasiones para cerrar el partido. Podemos mejorar", aseguró Zinedine Zidane en rueda de prensa.

"Hemos tenido media hora en nuestra zona de confort con 1-0. Después del gol reaccionamos y también el público. Con el gol del Valencia han vuelto a empujar a todos los jugadores y ha sido distinto el partido. El fútbol es tan bonito que no puedo explicar porque ganamos tantos partidos en los diez últimos minutos. Es excitante", añadió.

Zidane alabó a James Rodríguez para cubrir la baja de Gareth Bale y elogió el partido del colombiano. Tuvo que explicar la ausencia de Isco Alarcón, que no disputó minutos.

"James Rodríguez ha jugado muy bien el tiempo que estuvo en el campo. Ha hecho su trabajo como todos. Estoy muy contento con su actuación y la del equipo. Como siempre cuando no metes el segundo tienes que sufrir un poco", apuntó.

"Isco está en un momento fenomenal pero jugó noventa minutos el otro día en Coruña. Al final tengo que pensar en el grupo y también en él. El martes se verá como vamos a jugar", afirmó sin desvelar si el malagueño será titular ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Champions League.

Zinedine Zidane considera que es mucho más peligroso para el Real Madrid enfrentarse a equipos de la categoría del Valencia, que ya no tienen objetivos que alcanzar esta temporada y juegan liberados.

"Es peor cuando un equipo no se juega nada y más contra nosotros pero no hay excusas. El Valencia ha hecho su partido, nosotros no rematamos el partido metiendo el segundo y te puedes relajar. Vamos a sufrir hasta el final", afirmó el entrenador del Real Madrid.

El DT del Real Madrid también analizó los motivos que pudieron provocar esa relajación. "A veces jugando cada tres días y teniendo el martes un partido importantísimo, con el 1-0 piensas en controlar el partido. Al mismo tiempo sabemos que esta afición en un momento de dificultad nos puede ayudar a sacar más energía a final de partido".

Aseguró Zidane que no mira "la a y el b" cuando hace una alineación en el Real Madrid, con el equipo titular o la segunda unidad, y acabó elogiando el partido de sus laterales.

"Tengo a los mejores laterales del mundo. Dani y Marcelo han hecho su tarea defensiva y han tenido más protagonismo ofensivo de lo normal. Es un plus para el equipo. Son dos pilares como los demás", finalizó el francés.

