WWE Payback 2017: Fecha, hora y cartelera del extraordinario evento [GUÍA DE CANALES]

WWE desarrollará mañana domingo el evento de Payback 2017 en California. Aquí el horario y los canales.

WWE Payback 2017 se realizará este domingo desde las 6.00 p.m. Creditos : WWE

WWE Payback 2017 será el primer evento PPV post Wrestlemania del año y varios títulos estarán en juego. La fantástica jornada se llevará a cabo en el SAP Center de San José, California. A continuación el horario en diferentes países con la guía completa de canales.

Muchos aseguran que Bray Wyatt y Randy Orton será el main event en la tan ansiada lucha llamada "Casa de los Horrores", donde el ganador obtendrá el Campeonato Mundial de la WWE. Kevin Owens defenderá el título Universal frente a su antiguo mejor amigo: Chris Jericho.

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m.

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.



Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Tablet.

CARTELERA COMPLETA

- Bray Wyatt vs. Randy Orton (C): Campeonato WWE - House of Horrors

- Alexa Bliss vs. Bayley (C): Campeonato de mujeres de Raw

- Chris Jericho vs. Kevin Owens (C): Campenato de los Estados Unidos

- Austin Aries vs. Neville (C): Campeonato Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. Hardy Boyz (C): Campeonatos en parejas de Raw

- Seth Rollins vs. Samoa Joe

- Roman Reigns vs. Braun Strowman

KICKOFF

- Enzo Amore & Big Cass vs. Luke Gallows y Karla Anderson

- The Miz entrevistará a Finn Bálor