Jorge Sampaoli: "No voy hablar más sobre mi futuro"

El 'Hombrecito' no quiso hablar sobre su oficialización como DT de la 'albiceleste' y señaló que se dará integro mientras esté al mando del Sevilla.

Fuente : difusión

Para nadie es un secreto que Jorge Sampaoli se pondrá el buzo de la Selección Argentina, hace unos días desde la AFA confirmaron al 'Hombrecito' como el elegido para tomar las riendas de la 'albiceleste', debido a ello desde España han llovido las críticas para el DT del Sevilla pues no toleran su 'falta de compromiso'.

Al respecto 'Sampa' se cansó de los cuestionamientos y habló de su compromiso con los sevillistas. "No quiero hablar más del tema (de Argentina), Me he expresado muchas veces y no me gusta que me separen de lo que hoy me ilusiona. Me mato por este club que me contrató. Si no lo logro no será por compromiso sino por capacidad. Me tiene muy abocado todo lo que tiene que ver con el equipo de aquí al final, señaló Sampaoli.

Jorge Sampaoli, de 57 años de edad, inició su carrera como director técnico en el 2002 y el fútbol peruano fue testigo de sus comienzos en el Juan Aurich, en ese mismo año pasó al Sport Boys. En el 2004 dirigió al Bolognesi y en el 2007 pasó a Sporting Cristal en donde se fue por la puerta falsa tras una irregular campaña, posteriormente continuaría su travesía en Ecuador y luego Chile donde consiguió el éxito con la Universidad de Chile y la selección sureña.

EL DATO:

Jorge Sampaoli llegó al Sevilla a inicios de la temporada 2016/2017