Juventus vs. Monaco: Entrenador 'Bianconero' y sus fuertes declaraciones previo al partido de Champions League

Massimiliano Allegri sorprendió a asegurar que hará algunos cambios en el equipo de cara al choque entre Juventus y Monaco.

Previo al Juventus vs. Monaco, Massimiliano Allegri habló sobre el partido de Champions League. Creditos : AP

Juventus tendrá la difícil tarea de visitar al Monaco este miércoles en la ida por semifinales de la Champions League. El técnico Massimiliano Allegri ofreció una rueda de prensa previo al enfrentamiento y no tuvo reparos en elogiar a varios jugadores del club rival.

Y es que el ex ex entrenador del AC Milan no se dejó llevar por los rumores y aseguró que el cuadro francés es de temer. De igual manera, reveló que dejará en el banquillo al alemán Sami Khedira y pondrá en su lugar a Claudio Marchisio. Así saldrá con un sistema diferente: 4-5-1.

"Mónaco es un equipo distinto al de hace dos años, ganó 13 de los últimos 15 enfrentamientos, marca muchos goles. Hay que respetarles mucho. Hablan los números, marcaron muchísimos goles", manifestó Allegri.

"Falcao tiene experiencia, Mbappé es increíble porque es rápido y técnico, y Bernardo Silva ha crecido mucho en estos dos años", sostuvo el italiano.

SOBRE GONZALO HIGUAÍN

"Lo fichamos para mejorar nuestro potencial ofensivo. Ya marcó muchos goles y protagonizó grandes actuaciones, como en Barcelona. Él está muy tranquilo, está haciendo una temporada extraordinaria. Y si mañana marca, vais a decir que es el hombre de la Champions", agregó.

No tuvo comentarios sobre el árbitro y dijo que no se encuentra preocupado al respecto pese a la polémica de las últimas eliminatorias en torno a los equipos españoles. Cabe mencionar que la 'Juve' empató 2-2 con Atalanta el jueves pasado.

EL DATO

Juventus y Monaco se vieron las caras en las semifinales de la Champions League 1997/98 y el ganador fue el club italiano con un marcador de 6-4.