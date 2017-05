VER Sporting Cristal vs. The Strongest EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 2 DIRECTO: Copa Libertadores [Guía TV]

Sporting Cristal visita este jueves la altura de La Paz para enfrentar a The Strongest y lograr la victoria que necesita para seguir con vida y soñar con estar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal y The Strongest juegan este jueves un gran partido por la Copa Libertadores de América. El equipo celeste solo tiene dos puntos en la fase de grupos, por lo que el triunfo es el único resultado que debe lograr para seguir con vida en la competición. Te pasamos la guía de canales para que no te pierdas de ningún detalle.

Con apenas 2 unidades, el equipo peruano es el único colero de la tabla y necesita sumar un resultado positivo para seguir con el sueño de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental. Los dirigidos por "Chemo" del Solar no tienen margen de error.

En su primer partido, Cristal igualó 1-1 ante Santos de Brasil y luego cayó goleado 3-0 en Colombia ante Independiente de Santa Fe. En su último cotejo disputado en Lima, los rimenses no pudieron ante The Strongest y apenas igualaron 0-0. Ahora, irán a Bolivia en busca de la hazaña.

HORARIOS

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua:4:30 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5:30 pm

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 6:30 pm

CANALES

Perú y Latinoamérica Fox Sports 2 / Libero.pe

Brasil: SporTV

ALINEACIONES PROBABLES

Sporting Cristal: Viana, Revoredo, Cazulo, Abram, Céspedes, Ballón, Lobatón, Costa, Sánchez, Ortiz y Blackburn.

The Strongest: Vaca, Bejarano, Maldonado, Marteli, Valverde, Chumacero, Soliz, Castro, Wayar, Ramallo y Alonso.