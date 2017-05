Diego Maradona reveló el tiempo que lleva sin consumir drogas

Para un medio italiano, Diego Armando Maradona contó desde cuando no consume ninguna clase de drogas. Además, se refirió a si algún día dirigirá al Napoli en la Serie A.

Ni un poquito. Diego Maradona aseguró para la televisión italiana que no consume drogas desde hace 13 años. El ex seleccionador de Argentina en el Mundial de Sudrárfica 2010, dijo además que no descarta dirigir al Napoli.

"Hace 13 años que no consumo drogas (...). Ahora me divierto jugando al fútbol con mis hijos", reconoce el "Pibe de Oro" según se puede ver en vídeos que el programa de televisión "Amici" ha anticipado sobre la entrevista.

Maradona confiesa el importante apoyo recibido de su familia en los momentos más difíciles de su vida, especialmente de su hija Dalma, a quien agradece su cercanía: "Conseguí salir del coma gracias a mi hija", dice.

La entrevista se emitirá en el Canale 5 del grupo Mediaset este sábado a partir de las 21.10 horas locales (19.10 GMT) y en ella Maradona responderá sobre aspectos íntimos de su vida, pero también sobre su carrera profesional.

En este sentido, será preguntado sobre la posibilidad de entrenar en el futuro al Nápoles: "Sí, si la gente quiere, lo haría", declara, una afirmación que desata de inmediato los aplausos y los gritos del público. EFE

EL DATO

Al Wasl F. C. de los Emiratos Árabes fue el último club que dirigió Diego Maradona en la temporada 2011/12.