Lionel Messi: Chile en contra de su indulto

Los chilenos mostraron su indignación tras el perdón de la FIFA a Lionel Messi. Los diarios tildan de "perdonazo" al mejor jugador del mundo

El indulto a Lionel Messi por parte de la FIFA no solo generó bronca en Uruguay, próximo rival de Eliminatorias contra el que podía volver el astro del Barcelona, sino también en Chile también están que trinan.

Los chilenos tildan de "perdonazo" de la FIFA al mejor jugador del mundo. Es más, creen que fue importante el manejo de la AFA para lograrlo: "Argentina vuelve a ser intocable".

Uno de los que brindó su opinión fue Rubén Selman, ex árbitro internacional y actual panelista, quien aseguró: "El juez tuvo una inoperancia muy grande ese día. La sancion llegó de oficio y ahora se cambia... Esto es una mafia de verdad. El lobby de Argentina tiene que haber sido muy fuerte. No quieren dejar afuera a Argentina, hay todo un arreglín para que las grandes figuras del mundo estén en el Mundial. Me parece vergonzoso para el fútbol mundial".

Justamente La Roja es uno de los principales oponentes de la Selección en la búsqueda de la clasificación al Mundial, teniendo en cuenta las posiciones en la tabla.