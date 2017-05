Barcelona y Liverpool en disputa por el fichaje de Phillipe Coutinho

El volante está cerca de vestise de azulgrana y desde Liverpool le cierran el paso. El brasileño ha ocasionado una riña entre el Barcelona y el cuadro de Anfield.

El mercado de fichajes de verano en Europa está por abrirse y el Barcelona tiene como primer objetivo un fichaje que viene desde la Premier League. Se trata del volante Philippe Coutinho del Liverpool, por el cual el conjunto azulgrana está 'enloquecido'.

El brasileño de 24 años, está cerca de cerrar el acuerdo con el cuadro 'culé' sin embargo, en Anfield no están dispuesto a soltarlo fácilmente. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha sido tajante cuando se le preguntó sobre la posible partida del volante.

"No hay absolutamente ninguna intención de venderlo. Lo que los propietarios del Liverpool dicen es que tenemos la oportunidad de no vender a nadie si no queremos. (...) así que estoy completamente relajado en este sentido”, manifestó un seguro Klopp.

Cabe resaltar que para algunos la partida del volante es un hecho ya que hace poco el auto del volante fue apedreado, según algunos, por los propios hinchas del Liverpool ya que no toleran la partida de Coutinho a la liga española.

El ex Espanyol debutó en el Vasco de Gama en el 2009 y ha pasado por el Inter, Espanyol y llegó al Liverpool en el 2012-13. En la presente temporada ha marcado 10 goles en 29 partidos.