Lionel Messi quedaría fuera de la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro

Lionel Messi por primera vez, desde el 2007, quedaría fuera de los tres candidatos al Balón de Oro. Cristiano Ronaldo es el gran favorito.

Cristiano Ronaldo sí, Lionel Messi y Neymar no. Para la revista “France Football”, el gran favorito a ganar el próximo Balón de Oro es nada menos que el portugués del Real Madrid. Ahí no queda la cosa; para ellos, la “Pulga” no podría ni competirle.

“¿Quién puede batir a Cristiano Ronaldo?”, se lee en el título de la portada. En el artículo se mencionan a otros candidatos como Gianluigi Buffon (Juventus), Kylian Mbappé (Mónaco) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) para entrar en la nómina final del premio que elige al mejor jugador del planeta. ¿Y el ‘10’ del Barcelona?

El motivo sería el siguiente: “Messi no disputa una semifinal de Champions desde hace dos temporadas. El único que logró el premio sin jugarlo fue Fabio Cannavaro, pero este ganó la Copa del Mundo en ese año (2006)”, explica “France Football”.

A pesar de superar la barrera de los 500 goles, la “Pulga” no cuenta con el respaldo de la revista y podría quedar fuera del “Top 3” después de una década.

EL DATO

Neymar tampoco entra en la lista pese a ser portada tras la remontada al PSG.