Flamengo: Miguel Trauco mostró nivel discreto en derrota ante San Lorenzo

Miguel Trauco no lució como lateral y hasta le ganaron la espalda en varias oportunidades. A mejorar.

Miguel Trauco mostró nivel discreto en derrota ante San Lorenzo

No fue su mejor partido, no se lució con sus mejores pases o centros y sufrió demasiado con los ataques de los volantes de San Lorenzo. Miguel Trauco, esta vez, no festeja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Flamengo: ¿ Miguel Trauco debe ser vendido a Europa como lateral o volante?

Y es que el zurdo, que volvió a su posición natural como lateral, no pudo proyectarse en ataque, dicen que por una decisión de su técnico para cuidar su zona, pero lo cierto es que no estuvo seguro en la marca. Siempre le ganaron la espalda y es algo que tendrá que mejorar muchísimo.

NO TE LO PIERDAS: Flamengo vs. San Lorenzo: Paolo Guerrero y Miguel Trauco recibieron a hinchas en Argentina

El “Genio” ahora tendrá que meterse de lleno al Brasileirao y la Sudamericana, donde Flamengo pondrá todas sus fichas en campeonar para poder pasar este trago amargo de quedar eliminados de la Copa.

EL DATO

Miguel Trauco estuvo jugando en el Torneo Carioca como volante ofensivo.