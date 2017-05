Jorge Sampaoli fue pifiado en su último partido al mando del Sevilla [VIDEO] 

Jorge Sampaoli dirigió su último partido al Sevilla, pero los hinchas que asistieron al Sánchez Pizjuán no perdonan al DT argentino y lo hicieron saber con pifias.

Llegó como el salvador, pero hoy se despidió en medio de pifias. Jorge Sampaoli dirigió su último partido al Sevilla para luego rescindir su contrato con el club andaluz y después hacerse cargo de la Selección Argentina. "Ganaron ustedes, los que querían que me abuchearan lo lograron", precisó el argentina a la prensa española.

Ante esta situación, los hinchas del Sevilla no soportaron la presencia de Sampaoli en el Sánchez Pizjuán lo que provocó los silbidos de casi todos los asistentes a este último partido de la temporada que ni siquiera lograron la clasificación a la próxima Champions League.

A su vez, Jorge Sampaoli se animó porque deja Sevilla para dirigir a Argentina. Según el DT, no se va del club por plata, sino por amor a sus selección. "No me voy por plata ni como un mercenario, sino por mi selección", precisó.

Finalmente, el extécnico de Sporting Cristal dejó en claro que será la AFA que negocie con Sevilla por el año de contrato que tiene con el club español. La cláusula de rescisión asciendo al millón y medio de dólares.

DATO:

La AFA oficializará en los próximos días a Jorge Sampaoli quien ya dio conocer la lista de convocados para los próximos amistosos, Leo Messi y Mauro Icardi encabezan la lista.