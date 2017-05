Real Madrid: 'merengues' negocian con Málaga el préstamo de Mariano horas antes del partido

Con la posible llegada de Kylian Mbappé, Real Madrid quiere desprenderse de algunos elementos para abrir espacios en el equipo. Mariano está en la lista de 'cedidos'.

A horas de jugarse el Real Madrid - Málaga por la última fecha, en un partido que podría decretar campeón de la la Liga Santander a los 'merengues', ambos equipos negociarían el préstamo de un elemento del Madrid aprovechando la reunión entre los pares de ambos clubes previo al trascendental partido.

Sucede que Real Madrid desea ceder a préstamo a Mariano, quien ha tenido poca participación en la temporada, ya que de esta manera abrirá un espacio para el jale 'bomba' de la temporada: Kylian Mbappé. Por ello Florentino Pérez ha mantenido contacto con la directiva 'blanquiazul' en los últimos días sin importar la polémica que pueda desatar el préstamo de un jugador antes de tan importante encuentro.

Otro que no tendría espacio en el equipo con la llegada de la 'Joya' francesa sería Alvaro Morata, quien a pesar de sus 15 goles en la temporada no es titular habitual en el equipo de Zidane y no está dispuesto a seguir calentando el asiento del banquillo. Morata podría partir a otra liga ya que maneja ofertas de varios clubes europeos incluso la Juventus lo quiere de vuelta.