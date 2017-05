Real Madrid: La reacción de Gareth Bale y Luka Modric al enterarse que no recibirán el trofeo de Liga Santander [VIDEO]

Gareth Bale y Luka Modric pidieron la copa de la Liga Santander sin saber que se entrega al inicio de la próxima temporada.

Gareth Bale y Luka Modric no sabían que el trofeo de la Liga Santander la entregan en la próxima temporada. Creditos : Captura

Real Madrid sumó un nuevo título en la Liga Santander y acabó con el reinado de 4 años del Barcelona. Los futbolistas 'Merengues' festejaron en el Estadio La Rosaleda de todas formas. Durante las celebraciones, Gareth Bale y Luka Modric preguntaron a qué hora entregarían la copa.

Los exjugadores del Tottenham fueron dos veces campeones de la Champions League, pero no habían logrado el campeonato del fútbol español. Por lo que, una persona allegada al club madrileño se acercó y les dijo que se les entregaría en el primer partido de la próxima temporada.

Bale y Modric no lo podían creer y pensaron que era una broma. No lo era. Los cracks 'blancos' se quedaron boquiabiertos y hasta decepcionados al enterarse que era verdad. "La Liga la entregan cuando empieza la otra temporada. Celebramos, nos metemos y ya está. Si, no hay trofeo", exclamó el miembro del plantel campeón.

El más afectado fue el 'Expreso Galés' debido a que le consultó a Cristiano Ronaldo acerca del galardón. "No hay trofeo. Es una maldita broma", expresó el portugués. Bale bromeó con levantarlo también el próximo año.

Real Madrid sumó su título de Liga número 33; mientras que Barcelona tiene 24.