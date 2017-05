Premier League: futbolista del Hull City se entera que no seguirá en el club ¡por Twitter!

Nadie habló con Alex Bruce que no seguiría en el club y recién se enteró que no seguiría cuando el Hull City publicó en Twitter la lista de los futbolista que no seguirían el club la próxima temporada.

Alex Bruce no va más en el Hull City y el club no le avisó. Se enteró por Twitter. Fuente : Agencias

Si de por sí es doloroso ser despedido, imagínate además enterarte esta amarga noticia ¡por Twitter! Le sucedió a Alex Bruce, quien recién se supo que no seguiría del Hull City, de la Premier League de Inglaterra, a través de la mencionada red social.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Hull City dio a conocer los nombres de los futbolistas que no seguirán en el club y en la publicación aparece el nombre de Alex Bruce, encabezando esta lista negra.

📑 | Alex Bruce heads a list of players who will leave @HullCity once their contracts expire at the end of June https://t.co/GpE0NYf4E0 pic.twitter.com/9WpdRPmGut — Hull City (@HullCity) 24 de mayo de 2017

El defensor nacido en Irlanda del Norte observó el post y respondió con molestia, pero ironía al mismo tiempo. Al parecer nadie le comunicó que no le renovaría el contrato que vencerá en junio.

"Gracias por hacérmelo saber. Lo mejor para ustedes", escribió Bruce, quien tiene 32 año y busca equipo para la venidera temporada.

Thanks for letting me know!! All the best 👍🏼 https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de mayo de 2017

EL DATO

Hull City jugó esta temporada la Premier League y descendió a la Segunda división una fecha antes del final del certamen.