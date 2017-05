Selección Argentina: Sampaoli ganaba mil dólares, pero soñaba con dirigir a la albiceleste

Jorge Sampaoli volverá a dirigir a una selección después de realizar una discreta campaña con el Sevilla. El entrenador ya sabe cuanto ganará en la selección argentina

No cabe duda que “la grandeza del hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo”, de acuerdo a la popular frase de Napoleón Bonaparte y que guarda referencia con el éxito conseguido por Jorge Sampaoli, quien siempre tuvo claro llegar a dirigir a la selección de su país.

Era el mes de enero del 2002, el club peruano Juan Aurich atravesaba una aguda crisis económica y buscó un técnico estudioso, capaz de sacar adelante un proyecto de promoción de futbolistas chiclayanos.

Juan José Salazar García, político norteño y por aquel entonces, presidente del club Juan Aurich viajó a Argentina en busca de un entrenador que se ajuste a ese perfil.

“Mi sobrino, Billi Aurich, me pone en contacto con unos directivos de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), recuerdo que uno era del Estudiantes y el otro de Rosario Central. Ellos me recomendaron a Jorge Sampaoli, pues era el técnico que Aurich necesitaba para ese proyecto”, nos cuenta Salazar García.

“Cuando conocí a Sampaoli, me sorprendió su manera de ver el fútbol y el sueño que tenía de dirigir a la selección Argentina en alguna oportunidad… Bueno, yo lo tomé como que todo el mundo tiene derecho a soñar, pues él recién venía a dar sus primeros pasos como entrenador profesional”, expresó el entonces directivo del “Ciclón”.

Sampaoli llegó al Perú con un contrato de apenas mil dólares mensuales, se le dio un departamento en el balneario de Pimentel, pero lo más importante para el menudo entrenador siempre fue el reproductor de vídeos y el televisor.

“Sampaoli me decía, todo puede faltarme, aunque sea que me falte de comer, pero yo necesito mi vhs y un televisor para analizar los partidos propios y del rival. Y es que este señor tenía todo calculado, sabía qué jugador pateaba los tiros libres, los penales y a dónde los dirigía, era un estudioso de todo, no dejaba ningún aspecto en el aire. Yo he trabajado con muchos entrenadores de mucho nivel, pero nunca había visto tal meticulosidad”, narró Salazar García.

Pero el mejor recuerdo que + dejó en su primer presidente de Primera División fue la lealtad, aquella que hoy en día es muy cuestionada por su alejamiento del Sevilla.

“Él vino en circunstancias difíciles para el club y solo estuvo tres meses porque me vi en la situación de renunciar por problemas en la directiva. Él me dijo que también renunciaba al club, yo le dije no lo hagas, es un trabajo y tienes tu familia. Sin embargo, por más que la nueva directiva le ofreció que siga en el equipo, incluso aumentándole el sueldo, él les dijo que no, que había sido contratado por mi persona y que por su forma de ser, no continuaría en Aurich. Eso fue lo más grande que noté en Sampaoli”, aseveró.

Salazar García está seguro que por la manera como Sampaoli asume sus compromisos llevará al mundial a la selección argentina.