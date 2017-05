Manchester United: Wayne Rooney tendría propuesta y dejaría a los 'Diablos Rojos'

La historia de Wayne Rooney con Manchester United podría llegar a su fin en la presente temporada. El delantero inglés no ha contado con la cantidad de minutos deseados y a sus 31 años buscará jugar en otra liga.

Wayne Rooney ha tenido una carrera exitosa en Manchester United donde ha jugado 13 temporadas, con quien ganó cinco Premier Leagues y tres Copas de La Liga. Por lo que el delantero ya quiere cambiar de aires.

Una de las primeras opciones que se le presentarían al ariete viene del Besiktas. El cuadro turco quienes ofrecerían 18 millones de euros por el delantero, es el principal equipo que busca llevarse al inglés.

La segunda alternativa del exjugador del Everton es recaer en la Superliga China. El campeonato que ya tiene en sus filas a figuras como Carlos Tévez, Oscar o Freddy Guarín, quiere también tener al inglés. Aún no se ha revelado el nombre del equipo pero se conoció que ofrecen 50 millones de libras, cerca de 208 millones de reales, por la camiseta 10 del United.

Lo cierto es que la Premier League le queda chico al 'Chico Malo' que ya no estaría a gusto en Manchester pues no cuenta con continuidad. En la última temporada, no vivió un gran momento e hizo sólo ocho goles, incluso el número alcanzado durante su primer año como profesional. El peor rendimiento había sido en la temporada 2002/03, por el Toffees.

EL DATO

Wayne Rooney fue distinguido como futbolista inglés del año 2014 y 2015.