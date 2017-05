Francesco Totti: Celebración post despedida revela al futuro del eterno capitán de la Roma

Video colgado en YouTube pone al descubierto a Francesco Totti con respecto a su alejamiento de las canchas.

Francesco Totti podría continuar su carrera futbolística en Estados Unidos. Creditos : EFE

Francesco Totti se despidió ayer domingo del césped del Olímpico de Roma, donde jugó el último partido de su vida con la camiseta de sus amores. En una ceremonia multitudinaria miles de fanáticos acudieron al estadio al último homenaje de su eterno ídolo. Sin embargo, hubo una fiesta privada donde 'Il Capitano' reveló su futuro.

Y es que el experimentado delantero anunció días atrás su retiro de la AS Roma, pero no confirmó su alejamiento definitivo de las canchas. En el video compartido en YouTube se escucha al 10 'Giallorosso' decir que aún no colgará los chimpunes.

"Todavía no es definitivo (Su retiro). Falta un punto en la carta. No sé dónde, pero sigo", da a conocer Totti antes de partir un pastel en su honor. Como se sabe el delantero italiano tuvo un largo discurso luego del encuentro ante Genoa, donde Roma ganó por 3-2.

Cabe mencionar que la reunión era una fiesta íntima y quizás las declaraciones fueron en modo de broma o parte del momento. Totti posee una gran amistad con Alessandro Nesta, con quién coincidió desde que eran niños, pero cada uno diferentes clubes (Roma y Lazio).

Y es que el histórico defensor del AC Milan es ahora entrenador del Miami FC perteneciente a la North American Soccer League (NASL), que es la segunda división del fútbol estadounidense. Por lo que, habría la posibilidad de que aún se le vea pateando un balón en un campo de fútbol.

EL DATO

Francesco Totti el anotador histórico de la Roma y el jugador que disputó más partidos.