Antoine Griezmann sobre su futuro: "Está en manos del presidente del Atlético Madrid"

Antoine Griezmann tiene contrato con el Atlético Madrid hasta el 2012, pero el Manchester United lo seduce. "Mi futuro se decidirá en el verano (julio o agosto)", agregó el artillero francés.

Ágentes de Antoine Griezmann negocian su fichaje al Manchester United. Fuente : AP

Semanas atrás, Antoine Griezmann dejó entrever que quería marcharse al Manchester United la próxima temporada. Hoy, el francés sostuvo que sus agentes vienen negociando su salida del Atlético Madrid.

"Estoy bien en mi club. Mis agentes están hablando con el Atlético, así que veremos qué es lo que pasa. Mi futuro se decidirá este verano. Si me marcho este verano, la fecha dependerá de la fase clasificatoria para el Mundial", comentó el 'Principito'.

Griezmann sostiene que no tiene ninguna prisa para dejar el club 'colchonero', aunque aseguró que su futuro depende del presidente 'colchonero', Enrique Cerezo. "Estoy feliz aquí. He hablado con mi entrenador, con Koke y (Diego) Godín. Está en manos del presidente del club. Veremos cómo irá todo", agregó el artillero francés.

Al respecto, Cerezo dijo días atrás que en ningún momento tuvo contactos con los 'Red devils' y piensa que el francés respetará su vínculo vigente. "No creo que nadie vaya a pagar la cláusula de Griezmann (100 millones de euros). No ha habido ningún acercamiento del Manchester United y nadie se ha ofrecido a pagar su cláusula ni creo que lo haga. La situación es que Antoine Griezmann es jugador del Atlético, que tiene contrato hasta 2021. Nunca me ha dicho que quiera salir".

EL DATO

Griezmann anotó 16 goles la última temporada en La Liga.