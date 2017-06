El colocho Lionard Pajoy tuvo anoche muy poco de “Demonio”. Fue un bocadito para los defensores argentinos. El delantero todavía no encuentra su mejor producción.

Alianza Lima: Lionard Pajoy fue opacado por la defensa de Independiente

La esperanza de gol, desequilibrio y “demonio” de área como lo tildan a Lionard Pajoy, quedó para el papel y los murmullos. En el área, el delantero blanquiazul estuvo nulo. No tocó para nada el balón y cuando se le presentó la oportunidad la desperdició o le caían tres jugadores de Independiente para frenarlo.

El colombiano se fue rumbo al camarín con la impotencia de no seguir en camino en la Copa Sudamericana y lo peor, de haber perdido en Matute.

“Teníamos todo para ganar, jugando en casa y con nuestros hinchas, peor no supimos aprovechar el momento. Cometimos errores, el rival complicó, desequilibró y fue muy rápido. Pero no soy de excusas, se puso todo en el campo, pero el resultado no nos acompañó. Duele perder así”, dijo Pajoy.

Sin embargo, el cafetero considera que ahora apuntan al Apertura donde buscarán ganar el partido a Universitario. “Hay que prepararnos bien”, lanzó.

EL DATO

Claudio Pizarro y Jefferson Farfán se dieron una vuelta por Matute para alentar al equipo de sus amores, pero se fueron tristes.