Germán Pacheco careció de claridad anoche ante Independiente de Avellaneda y fue presa fácil del rival. El argentino tuvo un accionar flojito.

Alianza Lima: Germán Pacheco volvió a desaparecer en un partido de trascendencia

Su caso es para estudiarlo con calma, sin aspavientos. Porque es un tiro al aire, una ruleta rusa, porque nadie comprende el por qué juega a las escondidas, el por qué se olvidó de trascender como en sus momentos cumbres con la camiseta del Juan Aurich.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima vs. Independiente : Así se vivió la fiesta previa al partido [VIDEO]

Germán Pacheco volvió a decepcionar con la camiseta de Alianza Lima. Justo ante un adversario de polendas, propicio para la resurrección, pero el argentino no pudo ni supo zafarse de las marcas, tampoco se dio maña para controlar la pelota y distribuirla con propiedad, claro, tampoco creó posibilidades de cara al gol.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima vs. Independiente: Emiliano Rigoni anotó 1-0 tras 'asistencia' de Hansell Riojas [VIDEO]

“Quisimos cumplir con lo propuesto por el profesor pero no se logró el objetivo. Quizá por el peso del rival pero ya no hay excusas. Ahora debemos pensar en el clásico porque la vida no se detiene”. Al menos habló, puso el pecho a las balas.

EL DATO

Pacheco jugó en Independiente de Avellaneda en la temporada 2010/2011. Disputó once partidos y anotó apenas un gol. En esa temporada pasaría a Gimnasia La Plata.